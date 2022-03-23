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Больше трех часов на улице: петербуржцы жалуются на огромные очереди в больницу

Больше трех часов на улице: петербуржцы жалуются на огромные очереди в больницу

Многопрофильная больница №2 находится на Учебном переулке. По данным "Мойка 78", такие толпы и очереди начали сразу с 16 марта, как только больница приступила к обычному режиму работы после двухлетней деятельности в режиме инфекционного госпиталя.

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