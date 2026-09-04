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Царьград

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Форум «Северное Трехречье» научит превращать сказки в турбренды

Форум «Северное Трехречье» научит превращать сказки в турбренды

25–26 сентября состоится форум «Северное Трехречье». В центре внимания окажутся две темы: как заинтересовать детей путешествиями по региону, а также как превратить сказки и легенды в реальные бренды территорий.

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