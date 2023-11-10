Стали известны популярные среди россиян регионы для приключенческого туризма

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) на основе Big Data МТС изучили популярность приключенческого туризма в России в пик сезона: летом — в начале осени.
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