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«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом»

«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом»

Президент России Владимир Путин 10 мая встретился с представителями прессы. Он подвел итоги переговоров с лидерами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, а также ответил на вопросы журналистов по главным темам мировой и внутренней политики.

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