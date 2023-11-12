ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус выступил с заявлением о том, что представители радикального палестинского движения ХАМАС могут предпринять попытку вывоза заложников с территории северных районов сектора Газа.
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