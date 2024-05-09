Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили расчеты FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии