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Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе

Артиллеристы уничтожили расчеты БПЛА ВСУ гаубицами Д-30 в приграничном районе

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили расчеты FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

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