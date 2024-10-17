Уволенную за оскорбления школьников учительницу защищают родители: «Дайте ей шанс»

ТЮМЕНЬ, 17 октября, ФедералПресс. На платформе change.org появилась петиция с требованием вернуть в школу № 63 учительницу математики, которая лишилась должности из-за ее скандальной видеозаписи о ненависти к детям.
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