Будет вам заморозка

Когда евроукраинским воякам, а дело было летом 2023 года в период очередного контрнаступления, стало особенно некомфортно на передке, британская разведка заявила, что во всём виноваты кусты сорняков, которые слишком обильно везде повырастали и которые армия России активно использует себе во благо.
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Заморозить хохлоедов…всех…безжалостно…хватит гумманить…противно жалеть врагов, все они там одним салом мазаны
Каждый год перед наступлением зимы; Замёрзнут ,газ отключим,дровами будут топить,электричества не будет,хохлам всё конец. Ан нет весна пришла хохлы живы и продолжают воевать. Может беда в нашем руководстве.Может Путин вернёт деток чиновников в родные края из стран НАТО и закроет визы для людей государевых в эти же страны. Вот тогда может быть и не надо будет надеятся на мороз и распутицу.
У России два помощника армия и флот,всех врагов уберем
Путин как всегда их пожалеет.
« торчок» будет зимовать перед камином в бункере, А кастрюлеголовые морозить зад… цы в холодных квартирах и домах- за что боролись, на то и напоролись. Коррупционеры живут в Гейропе припеваючи, в шикарных виллах и ездят на шикарных иномарках, а « майданутые» будут « отдуваться» за свою дурь.