Иран заявил об ударе по танкеру под флагом Того

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 18 сентября ВМС Корпуса стражей исламской революции выступили с официальным заявлением, в котором сообщили, что вечером 17 сентября нанесли удар по нефтяному танкеру Trend под флагом Того в Ормузском проливе.