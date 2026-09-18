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ИА Реалист

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Иран заявил об ударе по танкеру под флагом Того

Иран заявил об ударе по танкеру под флагом Того

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 18 сентября ВМС Корпуса стражей исламской революции выступили с официальным заявлением, в котором сообщили, что вечером 17 сентября нанесли удар по нефтяному танкеру Trend под флагом Того в Ормузском проливе.

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