«Пятерка» полезных рекомендаций, которые помогут уберечься от карманников

Никто не хочет столкнуться в общественном транспорте или на улице с карманными ворами. К сожалению, очень часто последствия такого столкновения большинство людей замечает намного позже, относительно того момента, когда оно произошло.
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