Зелёная Змея выбрала фаворитов: Павел Глоба раскрывает три знака Зодиака, которые станут звездами 2025 года Юлия ЧелкановаПавел Глоба, известный астролог, вновь привлек внимание общественности своими предсказаниями.
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