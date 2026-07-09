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Это сигнал: на Западе встревожены появлением Путина в военной форме

Это сигнал: на Западе встревожены появлением Путина в военной форме

Президент дал понять, что инициатива в зоне СВО на стороне РФ ПЕКИН, 5 июля, ФедералПресс. Президент России провел совещание с представителями Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

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