Президент дал понять, что инициатива в зоне СВО на стороне РФ ПЕКИН, 5 июля, ФедералПресс. Президент России провел совещание с представителями Генштаба на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
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