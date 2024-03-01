Стивен Брайан: «Увольте Йенса Столтенберга сейчас, пока он не развязал войну с Россией!»

Natalija Osminina

Россия уже загнала США под плинтус. Американцам хватило демонстрации того, что Россия обрела доступ не только к своей ядерной кнопке (когда-то отданной амерам Ельциным) , но и к американской)) После этого Байден решил вернуться к обсуждению "неультиматума" Путина , из-за отказа подписывать который 17 декабря 2021 года и началась СВО. Осталось загнать под плинтус Европу. А этого не добиться никогда без её бомбежек. Для начала военных аэродромов, баз и заводов.