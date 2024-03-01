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Стивен Брайан: «Увольте Йенса Столтенберга сейчас, пока он не развязал войну с Россией!»

Стивен Брайан: «Увольте Йенса Столтенберга сейчас, пока он не развязал войну с Россией!»

  Генсек НАТО откровенно толкает альянс на прямое столкновение с Москвой Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, ныне генеральный секретарь НАТО, должен быть уволен сейчас, пока не стало слишком поздно.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Россия уже загнала США под плинтус. Американцам хватило демонстрации того, что Россия обрела доступ не только  к своей ядерной кнопке (когда-то отданной амерам Ельциным) , но и к американской)) После этого  Байден решил вернуться к обсуждению &quot;неультиматума&quot; Путина , из-за отказа подписывать который 17 декабря 2021 года и началась СВО. Осталось  загнать под плинтус Европу. А этого не добиться никогда без её бомбежек. Для начала военных аэродромов, баз и заводов.
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