Обзор Eternights

Платформы: PS5 PS4 PC Разработчик: Studio Sai Издатель: Studio Sai Жанры: action RPG jRPG Несмотря на все богатство доступных технологий и творческую свободу, игровая индустрия продолжает буксовать, утопая в болоте из скучных клонов и стандартных решений.