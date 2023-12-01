Обзор Eternights

Платформы: PS5 PS4 PC Разработчик: Studio Sai Издатель: Studio Sai Жанры: action RPG jRPG Несмотря на все богатство доступных технологий и творческую свободу, игровая индустрия продолжает буксовать, утопая в болоте из скучных клонов и стандартных решений.
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