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  • Uri Strukow
    Когда Чубайса назначили руководителем Роснано, мне начали звонить друзья- зачем и чтобы это значило. Тогда мне ничего...Военные США первы...
  • Юрий Мешков
    Наши туда уже чубайса запустили, так что хрен им с нанопокрытием!Военные США первы...
  • Иван Иванов
    и не только рыжего.Клиентов на процедуру тьма -тьмущая....Военные США первы...

Обзор Eternights

Обзор Eternights

Платформы: PS5 PS4 PC Разработчик: Studio Sai Издатель: Studio Sai Жанры: action RPG jRPG Несмотря на все богатство доступных технологий и творческую свободу, игровая индустрия продолжает буксовать, утопая в болоте из скучных клонов и стандартных решений.

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