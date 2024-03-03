Honda представила самоходное кресло с VR-гарнитурой. Его назвали расширенной реальностью

Honda представила концепцию расширенной реальности (Extended Reality), которая предназначена для передвижения в тематических парках и торговых центрахИдея заключается в расширении опыта виртуальной реальности, который сейчас ограничен одним пространством, путем его объединения со средством индивидуальной мобильности, реагирующим на движения пользователя.
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