Honda представила самоходное кресло с VR-гарнитурой. Его назвали расширенной реальностью

Honda представила концепцию расширенной реальности (Extended Reality), которая предназначена для передвижения в тематических парках и торговых центрахИдея заключается в расширении опыта виртуальной реальности, который сейчас ограничен одним пространством, путем его объединения со средством индивидуальной мобильности, реагирующим на движения пользователя.