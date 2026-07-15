Кинолог Круговцева рассказала, что чихуахуа легко приспосабливаются к жизни в квартире и не нуждаются в долгих прогулках

Многие мечтают завести собаку, но плотный рабочий график и усталость часто становятся препятствиями. Однако есть породы, которые не требуют длительных прогулок и могут обойтись короткими выгулами или приучением к лотку, пишет URA.
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