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Fans Accuse The NBA Of Rigging In-Season Tournament For LeBron James And The Lakers After Bizarre Timeout Call By Refs

Fans Accuse The NBA Of Rigging In-Season Tournament For LeBron James And The Lakers After Bizarre Timeout Call By Refs

We already have a conspiracy theory for the NBA’s first-ever in-season tournament. On Tuesday, the Lakers played the Phoenix Suns in the quarterfinal knockout round of the NBA in-season tournament, with the winner going to Vegas.

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