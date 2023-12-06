Fans Accuse The NBA Of Rigging In-Season Tournament For LeBron James And The Lakers After Bizarre Timeout Call By Refs

We already have a conspiracy theory for the NBA’s first-ever in-season tournament. On Tuesday, the Lakers played the Phoenix Suns in the quarterfinal knockout round of the NBA in-season tournament, with the winner going to Vegas.
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