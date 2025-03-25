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«Покойся с миром»: Владимир Кузьмин сообщил о смерти родного человека

«Покойся с миром»: Владимир Кузьмин сообщил о смерти родного человека

Скончался младший брат Владимира Кузьмина По какой причине ушел из жизни артист, не сообщается. Фото: Александр Кузьмин, Источник: соцсети Александра Кузьмина Владимир Кузьмин проинформировал о смерти своего брата.

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