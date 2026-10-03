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The Eurasia Daily news agency

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Financial Times: Europe may deprive Zelensky of control over the security forces

Financial Times: Europe may deprive Zelensky of control over the security forces

The Kiev regime continues to actively seek additional funding from its European curators, without bothering to report on where the previously allocated funds have gone.

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