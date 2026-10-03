The Kiev regime continues to actively seek additional funding from its European curators, without bothering to report on where the previously allocated funds have gone.
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