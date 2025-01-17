Пьяный водитель автобуса попался сотрудникам ДПС в Новосибирской области

Задержание водителя рейсового автобуса по маршруту «Чаны-Белехта» состоялось 16 января. Наряд ДПС остановил транспорт для проверки документов у водителя, в моменте сотрудники полиции почувствовали запах спиртного от 43-летнего мужчины.
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