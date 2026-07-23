Чизкейк Сан Себастьян низкоуглеводный

Выглядит как традиционный, не правда ли? Это было легко сделать, поскольку этот чизкейк не имеет основы, а ингредиенты начинки практически одинаковы для этого чизкейка и для традиционного, сахар заменила на аллюлозу, чуть снизила температуру и вот результат.
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