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Поварёнок с лучшими рецептами

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Чизкейк Сан Себастьян низкоуглеводный

Чизкейк Сан Себастьян низкоуглеводный

Выглядит как традиционный, не правда ли? Это было легко сделать, поскольку этот чизкейк не имеет основы, а ингредиенты начинки практически одинаковы для этого чизкейка и для традиционного, сахар заменила на аллюлозу, чуть снизила температуру и вот результат.

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