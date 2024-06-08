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FTimes

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В Telegram появилась внутренняя валюта и ограничения для украинцев

В Telegram появилась внутренняя валюта и ограничения для украинцев

В Telegram появилась внутренняя валюта и ограничения для украинцев Елена ГалицкаяВ популярном мессенджере Telegram появилась собственная внутренняя валюта, с помощью которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги и товары в мини-приложениях.

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