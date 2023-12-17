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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Овечкина 1 гол в большинстве за треть сезона НХЛ (27 игр). В среднем он проводит по 5 минут за матч при численном преимуществе

Капитан «Вашингтона» – рекордсмен НХЛ по голам в большинстве за карьеру (300 в 1374 матчах).  В текущем сезоне 38-летний россиянин в общей сложности провел 134 минуты 15 секунд при численном преимуществе (4:58 в среднем за игру).

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