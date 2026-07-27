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Калужские новости

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В Думиничском районе пропал 75-летний пенсионер

В Думиничском районе пропал 75-летний пенсионер

Мужчина в возрасте 75 лет пропал 25 июля, есть вероятность потери памяти. Очевидцев просят сообщать в «ЛизаАлерт»Поисковики добровольческого отряда "ЛизаАлерт" объявили о пропаже 75-летнего Владимира Глотова из деревни Высокое Думиничского МО.

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