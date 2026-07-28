Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 514 подписчиков

63-летний агент СБУ прошёл диверсионную подготовку в Киеве и готовил теракт в Белгороде

63-летний агент СБУ прошёл диверсионную подготовку в Киеве и готовил теракт в Белгороде

Военно-гражданская администрация Харьковской области создана в марте 2022-го для управления освобождёнными в ходе СВО районами Харьковщины; первоначально располагалась в Купянске, затем в Волчанске, сейчас временно размещается в Белгороде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии