Министр Правительства Москвы рассказал о внедрении технологий бережливого производства на столичных предприятиях

Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что количество промышленных предприятий в Москве к началу 2024 года превысило 4,2 тысячи, каждое третье из них является высокотехнологичным .
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