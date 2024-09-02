🇱🇻🇷🇺 Немного дополним публикацию Двух Майоров об увеличении количества различных оборонительных укреплений в Латвии вдоль российской границы в рамках проходящего учения NAMEJS.
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🇱🇻🇷🇺 Немного дополним публикацию Двух Майоров об увеличении количества различных оборонительных укреплений в Латвии вдоль российской границы в рамках проходящего учения NAMEJS.
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