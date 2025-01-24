Путин подтвердил готовность РФ к переговорам

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, в том числе с США. «Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным по окончании посещения МГУ, комментируя последние заявления главы Белого дома Дональда Трампа.