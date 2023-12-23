В учреждении образования прошло общешкольное родительское собрание ´Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики пра...

18.12.2023 в учреждении образования прошло общешкольное родительское собрание ´Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности´, на котором присутствовали специалист ИДН Беляева В.
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