"Самое для нас опасное…" Захарова о предстоящей смене генсека НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве© Фото : МИД России Доктринальные документы НАТО не изменятся с приходом нового человека на должность генерального секретаря этой организации, отметила в эфире свой авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.