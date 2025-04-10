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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован нелинейный магический шутер Welcome to Brightville в «лучших традициях» At...

Анонсирован нелинейный магический шутер Welcome to Brightville в «лучших традициях» At...

Анонсирован нелинейный магический шутер Welcome to Brightville в «лучших традициях» Atomic Heart, System Shock и BioShockКазахстанская студия Contrast Games представила Welcome to Brightville — ролевой шутер от первого лица в антураже манапанка, вдохновлённый Atomic Heart, System Shock и BioShock.

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