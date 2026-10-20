⚖️ Крымчанка пойдет под суд за призывы к терроризму и экстремизму С августа 2022 года по июнь 2023 года жительница Судака размещала в соцсети призывы к терактам в России и к насилию по национальному признаку.
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