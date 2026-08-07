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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Неравенство в час

Неравенство в час

Читатель рассказывает типичную историю малого бизнеса. Цитирую (ссылка):У моего знакомого была относительно небольшая, но вполне доходная фирма по ремонту и обслуживанию портальных и козловых кранов, ну и прочей грузоподъемной техники до кучи.

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