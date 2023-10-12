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Глава Минобороны Израиля Галант: ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли

Глава Минобороны Израиля Галант: ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли

Палестинское исламистское движение ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил Йоав Галант, руководитель израильского министерства обороны.

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