Глава Минобороны Израиля Галант: ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли

Палестинское исламистское движение ХАМАС в секторе Газа будет стерто с лица земли. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил Йоав Галант, руководитель израильского министерства обороны.
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