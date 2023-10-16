Нетаньяху заявил Путину о намерении Израиля уничтожить потенциал ХАМАС

Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что еврейское государство не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не уничтожит весь военный потенциал ХАМАС.