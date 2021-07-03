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Лидерство «Тампы» 3-0 в финале плей-офф – 3-й за 22 года случай. При таком счете «Лос-Анджелес» дважды становился чемпионом

«Тампа» победила «Монреаль» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. «Молнии» повели 3-0 в серии – это третий за последние 22 года подобный счет на решающей стадии плей-офф.

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