Впервые за 19 лет на сцену вернется Андрей Губин

Он выступит на "Новой волне" в Сочи.Певец Андрей Губин может выйти на сцену спустя 19 лет. Он планирует выступить на музыкальном фестивале "Новая волна", который пройдет в Сочи 23 августа.
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