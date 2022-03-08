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Байден решил пойти ва-банк против российской нефти

США запретят импорт российской нефти, сообщают Bloomberg News и Associated Press. Хотя Вашингтон обсуждали этот вопрос с ЕС, который импортирует гораздо больше российских энергоносителей, некоторые европейские государства не хотят идти на этот шаг.

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