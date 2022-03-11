Надаль об условной дисквалификации Зверева: «Если за такое поведение не наказывать жестко, игроки будут чувствовать себя все более всесильными»

Рафаэль Надаль считает, что Александра Зверева слишком мягко наказали за срыв в Акапулько. Немец получил условную дисквалификацию за то, что обругал судью и бил ракеткой по вышке рядом с его ногами.

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