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В Ставропольском крае упал военный самолёт: почему произошла авария

В Ставропольском крае упал военный самолёт: почему произошла авария

В Ставропольском крае упал военный самолёт: почему произошла авария Евгения КомароваСегодня утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о катастрофе самолета в Красногвардейском округе региона.

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