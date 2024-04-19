В Ставропольском крае упал военный самолёт: почему произошла авария Евгения КомароваСегодня утром 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о катастрофе самолета в Красногвардейском округе региона.
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