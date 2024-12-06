НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В воронежских храмах состоялись богослужения памяти святителя Митрофана

В воронежских храмах состоялись богослужения памяти святителя Митрофана

В Благовещенском кафедральном соборе прошел молебен памяти святителя Митрофана Воронежского. Накануне митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий возглавил служение всенощного бдения с акафистом у мощей святого покровителя Воронежской земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх