В воронежских храмах состоялись богослужения памяти святителя Митрофана

В Благовещенском кафедральном соборе прошел молебен памяти святителя Митрофана Воронежского. Накануне митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий возглавил служение всенощного бдения с акафистом у мощей святого покровителя Воронежской земли.
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