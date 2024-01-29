Нефть растет в цене из-за новостей с Ближнего Востока 

Стоимость нефти эталонных марок растет на фоне новостей о гибели американских военных на базе в Иордании в результате атаки беспилотников, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные биржи.
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