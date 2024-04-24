В Рязанской области один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом

Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Рязанской области. Авария произошла на 300 километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» в Ряжском районе, сообщили в Управлении МВД России по области.