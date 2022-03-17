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ВСУ обстреляли из тяжёлых орудий село на Харьковщине, находящееся под контролем ВС РФ

ВСУ обстреляли из тяжёлых орудий село на Харьковщине, находящееся под контролем ВС РФ

AF-News 2022-03-17T20:08:35+0300 01.01.1970 Сегодня, 17 марта, обстрелу со стороны Украины из тяжёлых орудий подверглась Казачья Лопань (село на границе Харьковской и Белгородской областей), на днях перешедшее под контроль российских военнослужащих.

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