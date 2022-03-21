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«Жуткий голос представился Зеленским»: зачем россиянам названивают с зарубежных номеров

«Жуткий голос представился Зеленским»: зачем россиянам названивают с зарубежных номеров

После начала спецоперации на Украине россиянам начали поступать звонки и смс с зарубежных номеров — людям угрожают, запугивают нищетой, присылают фотографии убитых солдат и сообщают о смерти мужей или родственников в ходе боевых действий.

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