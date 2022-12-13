Профицит бюджета: что это такое и так ли хорошо для экономики?

Профицит бюджета — это ситуация при которой доходы превысили расходы. В зависимости от типа самого бюджета может быть как показателем положительного торгового баланса так и жесткой экономии со стороны управленца.
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