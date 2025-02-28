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Царьград

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Россия предлагает Индии вооружения дешевле США: контракты на $50 миллиардов

Россия предлагает Индии вооружения дешевле США: контракты на $50 миллиардов

Россия предлагает Индии вооружения по конкурентным ценам, превосходя США по качеству. Посол Денис Алипов и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнули важность сотрудничества с Индией, заключив контракты на $50 млрд.

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