Россия предлагает Индии вооружения дешевле США: контракты на $50 миллиардов

Россия предлагает Индии вооружения по конкурентным ценам, превосходя США по качеству. Посол Денис Алипов и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнули важность сотрудничества с Индией, заключив контракты на $50 млрд.
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