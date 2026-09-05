Русские войска уничтожили командный пункт ВСУ у Лозовой

В районе Лозовой на харьковском направлении устранён командный пункт ВСУ корпусного звена. Русские силовые структуры подтвердили потери среди старшего офицерского состава.
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