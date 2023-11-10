Первых в этом году «елочных браконьеров» задержали в Приморье

В Приморье пресечена первая в этом году незаконная рубка новогодних деревьев, сообщает PRIMPRESS. Лесничие совместно с силовиками в начале ноября провели рейд, в ходе которого на территории Дальнегорского городского округа была пресечена незаконная заготовка новогодних деревьев.