Первых в этом году «елочных браконьеров» задержали в Приморье

В Приморье пресечена первая в этом году незаконная рубка новогодних деревьев, сообщает PRIMPRESS. Лесничие совместно с силовиками в начале ноября провели рейд, в ходе которого на территории Дальнегорского городского округа была пресечена незаконная заготовка новогодних деревьев.
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