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Иркутск Сегодня

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В Слюдянке Иркутской области осудили двоих молодых людей за угон «Жигулей» в пьяном виде

Слюдянский районный суд вынес приговор двум молодым людям — 22 и 23 лет. Их признали виновными в угоне автомобиля, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

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